Wangen im Allgäu / A 96

Verkehrskontrolle

Mehrere Gramm Marihuana stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Sonntagmittag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem Citroen-Fahrer und seinem Beifahrer sicher, die auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Lindau unterwegs gewesen sind. Der Fahrzeuglenker musste die Polizisten darüber hinaus zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, da er Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte und ein Drogenvortest positiv verlief. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, muss der Citroen-Fahrer zudem mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Leutkirch im Allgäu

Ohne Führerschein unterwegs

Beamte des Polizeireviers Leutkirch stoppten am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein auf der L 318 bei Urlau unterwegs gewesen ist. Der Fahrzeuglenker musste seinen Pkw nach der Verkehrskontrolle stehen lassen, ihn erwartet nun eine Anzeige. Zudem Prüfen die Beamten, ob auch der Fahrzeughalter von der Fahrt gewusst hat. Ihm droht gegebenenfalls eine Anzeige wegen dem Zulassen der unerlaubten Fahrt.

Wolpertswende

Verkehrsunfall

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der L 284 zwischen Zollenreute und Mochenwangen ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes im Bereich einer unübersichtlichen Kurve nicht weit genug rechts und kollidierte in der Folge frontal mit einem Peugeot, der aus Richtung Mochenwangen entgegenkam. Der Unfallverursacher sowie die 28 Jahre alte Peugeot-Fahrerin und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen des Peugeot wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Mann landet nach Streitigkeiten zweimal in Gewahrsam

Aufgrund eines Streits zwischen zwei Personen wurden am Samstagabend Beamte des Polizeireviers Weingarten in die Biberacher Straße gerufen. Nachdem ein 24-Jähriger die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin nicht verlassen wollte, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis und begleiteten ihn nach draußen. Als der Mann wenig später erneut zurückkehrte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam, die Nacht musste er auf dem Polizeirevier in einer Zelle verbringen. Auch nach der Nacht in der Zelle war der Mann offenbar unbelehrbar. Keine zwei Stunden später schlug er erneut bei seiner ehemaligen Partnerin auf, beleidigte diese und sprach Drohungen aus. Das kurze Intermezzo endete für den Mann, nachdem die Beamten abermals anrückten, erneut in der Zelle. Den 24-Jährigen erwarten nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Kosten für den doppelten Aufenthalt in der Arrestzelle.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen 17 Uhr die 34-jährige Fahrerin eines Mazda in der Wangener Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Mazda kollidiert. Während die Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 38 Jahre alte Renault-Lenkerin durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Mazda, als auch am Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

