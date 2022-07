Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Scheibe eingeworfen

Am Hallenbad in der Ziegelstraße wurde im Laufe des vergangenen Wochenendes eine Scheibe beschädigt. Der Täter nutzte vermutlich einen Stein zum Einwerfen des dreifach verglasten Fensters und verursachte einen Schaden von rund 1.200 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Wangen/A96

Aquaplaning auf Autobahn sorgt für Unfälle

Aquaplaning auf der Autobahn dürfte die Unfallursache dafür gewesen sein, dass zwei Autofahrer am Dienstag auf der A96 verunfallt sind. Ein 21 Jahre alter Fahrer war gegen 22 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als er zwischen Kißlegg und Wangen während starken Regenfalls auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Audi A5 kollidierte mit der Mittelleitplanke. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatte die Bereifung des Autos nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe. An Leitplanke und Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Auch auf Höhe der Behelfsfahrt Neuravensburg prallte ein Autofahrer kurz nach 7 Uhr in die Leitplanke. Er verlor auf nasser Straße die Kontrolle über seinen Seat, an dem bei der Kollision ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand. Der 44 Jahre alte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat wurde abgeschleppt. Die Polizei weist aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass bei der Fahrt, ungeachtet der geltenden Höchstgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen ist.

Vogt

Zeugen zu Fahrmanöver gesucht

Zeugen, die am Dienstag kurz vor 8 Uhr ein gefährliches Fahrmanöver auf der Landesstraße zwischen Vogt und Karsee beobachtet haben, sucht aktuell das Polizeirevier Wangen. Ein weißer Skoda Fabia soll auf Höhe von Stocken einen anderen Pkw durch dichtes Auffahren bedrängt und innerhalb der Ortschaft überholt haben. Im Anschluss bremste der Fahrer des weißen Skoda den überholten Wagen wohl aus und drängte diesen, als der 57-jährige Lenker zum Überholen ansetzen wollte, nach links ins Bankett ab. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Argenbühl

Auto brennt

In Brand geraten ist ein Pkw am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Göttlishofen. Der Renault fing nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines defekten Kabels Feuer. Der Besitzerin und ein Anwohner löschten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Der Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Bad Wurzach

Schuppenbrand

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr ist in Eintürnen auf dem Gelände eines Zeltlagers ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Die Scheune in einer Größe von rund 150 Quadratmetern wurde als Lagerschuppen genutzt. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Die Feuerwehr, die mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte ein Ausbreiten der Flammen. Der Schaden, der durch den Brand entstanden ist, dürfte sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen.

Weingarten

Graffiti an Rathaus - Zeugen gesucht

Das Rathaus in Weingarten wurde von einem unbekannten Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigt. Nicht nur die Außenfassade wurde besprüht, auch an der Hauseingangstüre wurde ein Aufkleber angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise auf den Verursacher.

Berg

Beifahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der L291 ereignete. Ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr in Richtung Ettishofen, ebenso ein 20-Jähriger Audi-Lenker, der hinter ihm fuhr. Als der Hyundai von der L291 auf die K7973 nach rechts abbiegen wollte, holte dieser für den Abbiegevorgang offenbar so weit auf die entgegenkommende Fahrbahn aus, dass der Audi-Fahrer dies missverstand und unterdessen weiter geradeaus fuhr. Nachdem der Hyundai-Fahrer wieder nach rechts zog, kollidierten beide Fahrzeuge in der Folge. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Hyundai leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi wurde von seinem Fahrer auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt, der Hyundai musste abgeschleppt werden. Aufgrund eines zunächst unklaren Meldebildes war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Berg

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Ravensburger Straße entfernte sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Örtlichkeit. Eine 44-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Ravensburger Straße, als ihr eigenen Angaben zufolge auf Höhe der Einmündung "Großtobler Straße" ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegenkam und sich die Außenspiegel der Fahrzeuge streiften. Durch die Kollision wurde nicht nur der Außenspiegel des VW zerstört, sondern auch mehrere Lackschäden am Fahrzeug durch Splitterteile verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich ersten Erkenntnissen nach um einen blauen Fiat Panda gehandelt haben. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Aulendorf

Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag Zugang zum Sportheim in der Poststraße. Der Unbekannte drang durch das Kellerfenster in die Räumlichkeiten des Sportheims ein und durchsuchte diese. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden nach Unfall auf Mennisweiler Kreuzung

Sachschaden von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Mennisweiler Kreuzung entstanden. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer, der von der Kreisstraße aus Richtung Hittisweiler auf die Kreuzung einbog, nahm einem Mercedes Vito, der auf der Landesstraße von Bad Wurzach nach Bad Waldsee unterwegs war, die Vorfahrt. Der 44 Jahre alte Vito-Fahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Durch die wuchtige Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils rund 15.000 Euro. Der Mercedes musste nach der Kollision von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Baienfurt

Fahrer bei Unfall auf Schnellstraße verletzt

Schaden von rund 60.000 Euro ist an einem Pkw entstanden, dessen Fahrer am Dienstag kurz nach 9 Uhr auf der B 30 verunfallt ist. Der 63 Jahre alte Lenker war mit seinem Pkw in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als er kurz nach der Bahnunterführung stark beschleunigte. Dabei geriet sein Pkw ins Schleudern und brach aus. Er fuhr rechtsseitig ins Bankett, sodass an dem Wagen augenscheinlich Totalschaden entstand. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

