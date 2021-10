Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Schleusingen (ots)

Aus bislang nicht geklärten Gründen brannte es Montag kurz vor Mitternacht in einem Haus im Professor-Franke-Weg in Schleusingen. Im Gebäude gibt es sowohl Wohnungen als auch einen größeren Saal im Erdgeschoss. Vermutlich brach das Feuer in diesem nicht bewohnten Teil des Hauses aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, so dass die Anwohner für die Nacht in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand.

