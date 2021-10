Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerflucht

Herges-Halleneberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Samstagabend vermutlich beim Ausparken in den Schutzwiesen in Herges-Hallenberg einen geparkten Pkw. Der 20-Jährige Toyota-Fahrer bemerkte einen Schaden an der Fahrertür. Vom Verursacher fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei bietet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell