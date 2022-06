Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bergung des gesunkenen Motorschiffes vor Sipplingen hat begonnen

Bodensee / Sipplingen (ots)

Am Freitag, den 24.06.2022 hatte sich eine Bohrplattform auf dem Bodensee vor Sipplingen durch die nächtlichen Starkwinde gedreht. Ein an ihr befestigtes Motorschiff sank auf Grund. Der Betreiber der Einrichtung war mit Probebohrungen im Rahmen der Trinkwasserversorgung beauftragt. Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren der Öl- und Schadenswehr Bodensee und der Wasserschutzpolizei Überlingen die Plattform in den Hafen Bodman zu verbringen und dort zu sichern.

Mit der Bergung des dazugehörigen Motorschiffes hingegen, welches zum Manövrieren der Bohrplattform genutzt wurde, konnte aufgrund der erschwerten Einsatzbedingungen in 70 Meter Tiefe erst mit dem heutigen Tage begonnen werden. Ein ortsansässiges Tauchunternehmen wird am Schiffswrack vier Hebesäcke anbringen, mit deren Hilfe das mehrere Tonnen schwere Wasserfahrzeug angehoben wird. In Anbetracht der Einsatztiefe sowie der Wetter- und Strömungsverhältnisse werden sich die Einsatzmaßnahmen voraussichtlich über mehrere Tage erstrecken, so dass das Schiff gegen Freitag an der Wasseroberfläche erwartet wird. Anschließend soll es leer gepumpt und in einen der nahegelegenen Häfen - Bodman oder Sipplingen - gezogen werden.

Bei dem Unfall am vergangenen Freitag sind zwei Kanister abhandengekommen, die noch immer vermisst werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Überlingen unter der Rufnummer 07551 9 49 59-0 entgegen.

Nach wie vor werden Führerinnen und Führer von Sportbooten gebeten im Bereich der Trinkwasserentnahmestelle Sipplingen mit reduzierter Geschwindigkeit zu verkehren, um die behördlichen Sicherungs- und Einsatzmaßnahmen nicht zu beeinträchtigen. Eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung besteht weiterhin nicht.

