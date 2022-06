Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Beim Spurwechsel von der rechten auf die linke Fahrspur hat am Dienstag gegen 15 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Honda auf der Donaubrücke eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Seat übersehen, die von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen unterwegs gewesen ist. In der Folge kollidierte der Honda seitlich mit der Fahrzeugfront des Seat und drückte diesen gegen die Mitteltrennwand aus Beton. An den beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, um den Seat kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Pfullendorf

Anhänger mit erheblichen Mängeln gestoppt

Insgesamt 20 erhebliche Mängel stellte eine Fachstelle an einem Traktoranhänger fest, den Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagvormittag nach einer Verkehrskontrolle vorgeführt hatten. Die Beamten hatten den 42-jährigen Traktorfahrer zuvor auf der L 194 bei Pfullendorf gestoppt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Fahrzeuglenker sowie den Halter des Anhängers erwartet nun ein Bußgeld.

Sigmaringen

Alkoholisierter bedroht Nachbarn

Weil er im stark alkoholisierten Zustand seine Nachbarn in der Bittelschießer Straße mehrfach verbal bedroht hat, musste ein 40-Jähriger die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Bei der vorangegangenen Personenkontrolle brachte es der Mann auf einen Alkoholwert von etwa 2 Promille. Bevor er die Zelle im nüchternen Zustand wieder verlassen durfte, führten die Beamten mit ihm eine Gefährderansprache durch. Den 40-Jährigen erwarten nun eine Anzeige wegen Bedrohung und die Gebühren der Übernachtung.

Bingen

Polizei sucht Zeugen nach Überholvorgang

Nach einem Überholvorgang am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der L 277 zwischen Bingen und Hitzkofen sucht das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen. Der 41-jährige Fahrer eines Dacia wollte am Ortsausgang Bingen den Fahrer eines Fiat überholen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschleunigte der Fiat-Lenker sein Fahrzeug nach dem Ortsausgang jedoch ebenfalls, ohne den Überholenden bemerkt zu haben. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Dacia-Fahrer seinen Überholvorgang schließlich abbrechen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Beim Wiedereinscheren hinter dem Fiat touchierte der 41-Jährige diesen, sodass ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro entstand. Verkehrsteilnehmer, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sauldorf

Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 8.45 Uhr auf der K 8271 zwischen Rast und Sauldorf ereignet hat. Der 88 Jahre alte Fahrer eines Ford übersah beim Abbiegen von der Kreisstraße nach Sauldorf den aus Richtung Meßkirch kommenden Fahrer eines Volvo und kollidierte mit diesem frontal. Trotz des wuchtigen Zusammenstoßes verletzte sich der 64-jährige Volvo-Fahrer lediglich leicht, der Unfallverursacher blieb sogar unverletzt. Um die beiden Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Ostrach

Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Hohenzollernstraße hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die 54-jährige Fahrerin eines Renault einen 17 Jahre alten Motorrad übersehen und diesen in der Folge erfasst. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich nach derzeitigem Sachstand leicht. Er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Da aus dem Kraftrad Betriebsstoffe ausgelaufen sind, befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr zum Abbinden der Stoffe im Einsatz.

