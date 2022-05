Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 66-Jährige vermisst

Friedrichshafen (ots)

Seit dem heutigen Mittwochvormittag wird die 66-jährige Andrea E. aus Friedrichshafen-Lipbach vermisst. Es ist davon auszugehen, dass sich Frau E. etwas antun möchte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste verließ gegen 10.30 Uhr ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel. Polizeiliche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Mantrailerhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, blieben bislang ohne Erfolg. Möglicherweise ist Frau E. in Lipbach in einen Bus in Richtung Kluftern/Friedrichshafen eingestiegen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste wird als etwa 160 cm groß, von korpulenter Statur und mit kurzen, grau-rötlichen Haaren beschrieben. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine beige Hose, ein blaues T-Shirt und Sandalen. Personen, denen die Frau aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 zu melden. Ein Lichtbild von Frau E. ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/friedrichshafen-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell