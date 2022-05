Polizeipräsidium Ravensburg

Baindt

Fahrrad gestohlen

In den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 02:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie am Dorfplatz zwei Frauen ein Fahrrad der Marke Bulls entwendeten. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten diese eine 18-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe feststellen. Von der zweiten Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Beim entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein blaues Herrenrad, der Marke BULLS, Copperhead im Wert von ca. 100 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten Telefon 0751-8036666 zu melden.

Baienfurt

Streit unter Nachbarn eskaliert

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Nachbarn am Samstagabend gegen 21:40 Uhr in der Weidenstraße in Streit. Als der verbale Streit zwischen den beiden Kontrahenten eskalierte, ergriff der 53-jährige Tatverdächtige eine Markisenstange und schlug sie seinem 48-jährigen Kontrahenten an den Kopf. Dieser entriss daraufhin seinem Gegner die Markisenstange schlug sie wiederum dem 53-jährigen an den Kopf. Beide Kontrahenten erlitten durch die Schläge mit der Markisenstange eine Platzwunde am Kopf. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

