POL-K: 220404-3-Lev Geldbörse von Pizzaboten geraubt - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 1. April Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5186667

Der am 1. April mit Bildern aus einer Pizzeria gesuchte Mann (40) hat sich am Montag (4. April) auf einer Polizeidienststelle in Wernau (Baden-Württemberg) gestellt. Dem Wernauer wird vorgeworfen, am 5. November einen Pizzaboten ausgeraubt zu haben. Warum sich der Mann in Leverkusen aufgehalten hatte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Köln bittet um Löschung der veröffentlichten Fotos und Rücknahme der Fahndung. (ph/as)

