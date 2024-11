POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Unbekannte brechen in Bank ein und entwenden hohen Bargeldbetrag

Bad Wildbad (ots) - Am Mittwochnachmittag sind Unbekannte in Bad Wildbad-Nonnenmiß in ein Wohnhaus eingedrungen und haben einen dreistelligen Bargeldbetrag ansich genommen. Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr über ein eingeschlagenes Kellerfenster ins Innere des in der Talwiesenstraße stehenden Hauses. Nachdem sie es ...

mehr