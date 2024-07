Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Am Freitag gegen 00:00 Uhr wurde der Polizei ein Brand an einem geparkten Pkw in der Benckiserstraße in Pforzheim gemeldet. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Feuerwehr befand sich der Hyundai im Heckbereich in Brand. Durch schnelles Handeln konnte ein Vollbrand des Pkws verhindert werden. Da sich ersten Erkenntnissen nach die Brandausbruchsstelle im Bereich des Tankdeckels befindet, kann eine mutmaßliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die konkrete Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet, Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Vanessa Jäck, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell