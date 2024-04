POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand eines Supermarktes in Pforzheim-Haidach - Ergänzender Zeugenaufruf zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Pforzheim vom 06.04.2024, 18:41 Uhr

Nagold (ots) - Am Freitagvormittag hat sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in Nagold erschlichen und Schmuck und Bargeld entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam die Inhaberin einer Wohnung in der Lindachstraße gegen 11:50 Uhr zu Hause an und öffnete ihre Wohnungstür. Zeitgleich betrat ein ihr ...

mehr