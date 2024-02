Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Vereinsheim

Strauebhardt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Vereinsheim in der Gemeinde Langenalb eingebrochen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe Zutritt auf das umzäunte Vereinsgelände in der Straße "Frauenalber Pfad". Dort gelangten sie gewaltsam über Fenster in die Räumlichkeit. Im Inneren betraten die Eindringlinge mehrere Räumlichkeiten. Im Anschluss verschwanden die Einbrecher bislang unerkannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Der Polizeiposten Straubenhardt ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg melden können.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell