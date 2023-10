Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Täter flüchtet nach Griff in die Kasse: Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat gegen am Samstag, gegen 19.25 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt in der Hauptstraße. An der Kasse wollte dieser vermeintlich seinen Einkauf bezahlen und griff nach dem Öffnen der Kassenschublade in diese. Die Kassiererin wurde hierbei zur Seite gestoßen und Scheingeld in dreistelliger Höhe entnommen. Auf der Flucht, beim Verlassen der Örtlichkeit, versuchte eine Zeugin den Mann festzuhalten. Hierbei verlor dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag, geriet ins Straucheln und näherte sich der angrenzenden Hauptstraße. Ein PKW- Fahrer bremste auf Grund des Geschehens ab.

Der Täter flüchtete über die Pforzheimer- und Kirchstraße. Dort könnte er in ein Fahrzeug eingestiegen sein. Die Geschädigte erlitt keine körperliche Verletzung. Die Zeugin zog sich beim Versuch des Festhaltens leichtere Verletzungen an einer Hand zu.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 groß, 20-30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, schwarze FFP2-Maske, bekleidet mit einem grauen Pullover und einer dunklen Hose, eventuell südländisches Erscheinungsbild, Aussprache akzentfreies Deutsch

Zeugen, insbesondere ein im Supermarkt befindlicher Kunde und der Fahrzeugführer, welcher seinen PKW auf Grund des strauchelnden Täters abbremsen musst, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 / 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell