POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Betrunkener verursacht Unfall mit Sachschaden

Am Sonntagabend betrunken mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen ist ein Mann in Höfen an der Enz.

Nach bisherigem Kenntnisstand fiel Zeugen gegen 18.00 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender Pkw im Gegenverkehr auf der Hindenburgstraße in Höfen auf. Durch die Fahrweise des VW-Fahrers mussten entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen. Durch mehrfaches Hupen mehrerer Fahrzeuglenker konnte er zum Anhalten gebracht werden. Beim Anhaltevorgang kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb ihm in einem Krankenhause eine Blutprobe entnommen wurde. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn zudem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

