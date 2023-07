Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Keller ein; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In mehrere Keller eingebrochen und hieraus Gegenstände entwendet worden ist in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Nordstadt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag 20 Uhr bis Dienstag 18 Uhr gewaltsam in mehrere Kellerabteile in der Pfälzerstraße eingedrungen. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

