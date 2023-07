Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei am Bahnhof

Mühlacker (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Dienstagabend am Bahnhofsvorplatz in Mühlacker gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben am Dienstagabend um kurz vor 21 Uhr zunächst zwei männliche Personen im Bereich des Bahnhofvorplatzes aufeinander eingeschlagen. Im weiteren Verlauf beteiligten sich noch weitere Personen an der Schlägerei. Da noch offene Fragen hinsichtlich der Tat bestehen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Fahrgäste, welche sich zu dieser Zeit im Bus der Linie 700 befunden haben und sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell