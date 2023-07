Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Wohnungseinbruch; Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Eingebrochen worden ist am späten Freitagabend in das Übergangswohnheim in der Hindenburgstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit von Freitag auf Samstag um Mitternacht in das Übergangswohnheim in der Hindenburgstraße eingedrungen. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt sowie ein Büro aufgebrochen. Die Diebe nahmen nach bisherigen Erkenntnissen einen Laptop sowie eine geringe Menge Bargeld an sich. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

