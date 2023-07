Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Motorradfahrer verunfallt und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem Unfall davongerannt ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer in Pforzheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Motorradlenker am Mittwoch gegen 13:55 Uhr die Pflügerstraße in Fahrtrichtung Schelmenturmstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in der Schelmenturmstraße auf Höhe der Hausnummer 10 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und stürzte. Ein bislang ebenfalls noch unbekannter Mann kam dem Gestürzten noch zur Hilfe. Anschließend entfernte sich der Motorradlenker zu Fuß in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und insbesondere den Mann, der dem Fahrer half das Motorrad wieder aufzustellen, sich unter der Rufnummer 07231 1863111 zu melden. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, junges Aussehen. Bekleidet war der Fahrer mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Sporthose. Ferner soll der Mann eine blaue Sporttasche bei sich gehabt haben.

Christian Koch, Pressestelle

