POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar -Von der Fahrbahn abgekommen und im Bach gelandet

Pforzheim (ots) - Ein bislang Unbekannter ist am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt eingestiegen. Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr über ein Fenster in die Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße. Dort wurde ein Mobiltelefon entwendetet. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat ...

mehr