Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Unfall zwischen Radfahrer und Pkw-Lenker; Zeugen gesucht

Engelsbrand (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto ist es am Montagabend in Engelsbrand gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Fahrer eines Mitsubishi die Landestraße 562 von Büchenbronn kommend. Der Mann bog mit seinem Fahrzeug anschließend an der "Faas Kreuzung" nach links in Richtung Grunbach ab. Aus Richtung Engelsbrand kommend fuhr ein Radfahrer ebenfalls in Richtung Grunbach. Auf Höhe der Zufahrt zu einer dortigen Gärtnerei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, weshalb der Radfahrer zu Fall kam und sich leichtere Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da noch offene Fragen hinsichtlich des genauen Unfallherganges bestehen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell