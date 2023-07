Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Autos aufgebrochen und ausgeschlachtet; Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

Aufgebrochen und teilweise demontiert worden sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Autos, welche auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt waren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Montag 22 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr zwei Autos auf einem Firmengelände in der Straße "Rauher Grund" gewaltsam aufgebrochen. Anschließend bauten die Täter verschiedenste Fahrzeugteile aus und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird derzeit mit etwa 45.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier zu melden.

