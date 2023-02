POL-MFR: (277) Holzbank beschmiert - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Am Samstagvormittag (25.02.2023) ereignete sich ein tragisches Unglück bei Baumfällarbeiten in der Nähe von Lehrberg (Lkrs. Ansbach). Ein 41-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Gegen 10:30 Uhr waren zwei Männer im Alter von 41 und 42 Jahren mit Baumfällarbeiten in einem Waldstück an der Staatsstraße 2255 bei Lehrberg beschäftigt. Hierbei fällte der 42-Jährige einen Baum, welcher aus ...

