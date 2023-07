Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Exhibitionist belästigt Passantin

Mühlacker (ots)

Nachdem am Montagabend eine Fußgängerin auf einem Feldweg in Mühlacker von einem Exhibitionisten belästigt worden ist hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich die Frau gegen 20:50 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der August-Hebestreit-Straße als ihr ein Mann auf einem Fahrrad zunächst entgegenkam. Der Radfahrer wendete und fuhr nun von hinten an die Fußgängerin heran. Auf Höhe der Passantin begann der Mann damit, an seinem entblößten Glied zu manipulieren. Die Frau entfernte sich zügig von dem Mann, der sie noch wenige Meter verfolgte, während er weiter an seinem Geschlechtsteil sexuelle Handlungen vornahm. Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 1864444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schwarze Harre, die an den Seiten kurz und mittig etwas länger waren. Die Person habe hellblaue / hellgraue Augen gehabt. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen T-Shirt und einer knielangen Jeans. Ferner führte der Mann eine schwarze Umhängetasche mit sich. Er wird insgesamt mit orientalischem Aussehen beschrieben. Das Fahrrad soll ein dunkelblaues älteres Modell ähnlich einem Mountainbike gewesen sein.

