POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Radschrauben gelockert: Frau verunfallt - Zeugenhinweise erbeten

Freudenstadt (ots)

An mehreren Autoreifen hat sich ein Unbekannter im Laufe des Samstags in Dietersweiler zu schaffen gemacht, so dass es bei einer Fahrt am Sonntagmittag zum Verkehrsunfall gekommen ist.

In der Zeit zwischen Samstag, 03.06.2023, 16:00 Uhr und 23:00 Uhr, war der Skoda der Frau auf dem Parkplatz eines Sportheims in der Freudenstädter Straße abgestellt worden. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine Football-Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Während dieser Veranstaltung löste die unbekannte Täterschaft sowohl an einem Vorderreifen als auch an einem Hinterreifen mehrere Radschrauben. Die Skoda-Fahrerin bemerkte dann am Folgetag auf der Autobahn A81, dass ihr Fahrzeug zunächst auffällige Geräusche machte. Bei einem Bremsvorgang auf der Bundesstraße B 462 in Fahrtrichtung Villingendorf verlor sie letztlich einen Vorderreifen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Mit bisherigem Stand der Ermittlungen wurden offenbar noch an drei weiteren Fahrzeugen Radschrauben gelockert. Glücklicherweise kam es hier bislang zu keiner weiteren Schädigung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

