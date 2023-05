Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zeugen nach Einbruch gesucht

Dornstetten (ots)

Unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt in ein Geschäft in der Bahnhofstraße verschafft. Am Donnerstag gegen 00:15 Uhr beschädigte nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens ein unbekannter Täter die Geschäftstüre und gelangte so in die Räume des Ladens. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete die Täterschaft offenbar Flaschen mit alkoholischen Getränken in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Dornstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451/96-0 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

