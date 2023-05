Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Seniorin in Wohnung bestohlen

Pforzheim (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Mann Zutritt in die Wohnung einer Frau verschafft und Wertsachen entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte der Täter am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, an der Tür der Seniorin im Brömachweg und gab an, dass es in dem Haus die Zählerstände erheben wolle. Der Unbekannte begleitete die Frau durch das Haus und hielt sich darin ca. eine Stunde auf. Anschließend forderte er einen dreistelligen Geldbetrag für den Service. Die verwunderte Frau gab dem Mann letztendlich ihr gesamtes Bargeld. Am Folgetag bemerkte die Geschädigte, dass der angebliche Servicemitarbeiter in einem unbeobachteten Moment eine Schmuckschatulle entwendet haben muss.

Zeugen, die hilfreiche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell