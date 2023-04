POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflucht: Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots) - Aufgeschweißt worden ist am frühen Dienstagmorgen ein Zigarettenautomat in Waldachtal. Am Dienstag um 2.42 Uhr wurde der Zigarettenautomat im Hohlweg 24 gewaltsam angegangen. Ob es zu einem Diebstahlsschaden gekommen ist, kann bislang noch nicht gesagt werden. Der Schaden am Zigarettenautomaten wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten ...

