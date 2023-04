Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flucht vor Polizei endet in Brückengeländer

Pforzheim (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat am Sonntagmorgen in Pforzheim ihr Ende in einem Brückengeländer gefunden.

Als Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd am Sonntagmorgen gegen 05:35 Uhr am Waisenhausplatz Ecke Leopoldstraße dem Fahrer eines Audi Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und beabsichtigte sich der anstehenden Kontrolle zu entziehen. Bei seiner filmreifen Flucht überfuhr der Fahrer unter anderem rote Ampeln. Im Bereich der Bleichstraße touchierte der Unterboden des Fahrzeuges die Fahrbahn, wodurch es zu Funkenflug kam. Den Kreuzungsbereich der Jahnstraße / Bleichstraße überquerte der Raser mit über 100km/h. In der Linkskurve hin zur Kallhardtbrücke verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Heck des Autos mit einem Verkehrszeichen. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte schließlich frontal mit der Brückenbegrenzung der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Das Geländer hielt dem Zusammenstoß glücklicherweise Stand, ansonsten wäre ein etwa drei Meter tiefer Sturz des Fahrzeuges in die Nagold die Folge gewesen. In dem Fahrzeug befanden sich offenbar vier Personen, von welchen mindestens einer männlichen Person die Flucht zu Fuß gelang. Die restlichen Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein des Mannes ein. Ferner erwartet den 21-jährigen Rennfahrer eine Strafanzeige.

Christian Koch, Pressestelle

