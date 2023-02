POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Firma: Buntmetall entwendet

Horb am Neckar (ots) - Eine 57-Jährige ist am Dienstagabend rückwärts von einem Parkplatz am Mühlener Torweg eine etwa zwei Meter hohe Mauer hinunter auf die Mühlender Straße gefahren. Zeugen beobachteten in Horb am Neckar um 18:35 Uhr, wie ein Auto rückwärts eine etwa zwei Meter hohe Mauer herunterfuhr. Die ...

mehr