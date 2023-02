Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrere Schüler durch Reizstoff verletzt

Mühlacker (ots)

Verletzt worden sind am Donnerstagmittag mehrere Schüler einer Schule in der Schillerstraße in Mühlacker, nachdem sie offenbar einem Reizstoff ausgesetzt waren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 10:55 Uhr im Untergeschoss der Schule zu einem Austritt von Reizstoff. Kurze Zeit später klagten mehrere Schüler über Atembeschwerden oder Reizhusten. Die Schule musste in der Folge geräumt werden. Insgesamt waren rund 30 Schüler betroffen. Davon waren bei 13 Personen weitere Untersuchungen in einem Krankenhaus notwendig. Zu schweren Verletzungen kam es nach derzeitigen Informationen nicht. Neben Polizei und Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Der Unterricht musste für diesen Tag beendet werden. Die Eltern der rund 300 Schüler wurden verständigt und ihre Kinder wurden bis zu deren Abholung betreut. Für die Dauer des Einsatzes musste die Schillerstraße gesperrt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Reizstoff durch mindestens einen Schüler im Bereich einer Toilette versprüht wurde. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Christian Koch, Pressestelle

