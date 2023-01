Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wilferdingen - Rucksack aus Auto entwendet: Polizei sucht Zeugen

Wilferdingen (ots)

Einen Rucksack sowie Bargeld aus einem Auto in der Langensteinbacher Straße gestohlen hat am Dienstagmorgen um 08:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen öffnete der Dieb einen unverschlossenen Pkw, welcher in der Langensteinbacher Straße abgestellt war. Im Fußraum der Beifahrerseite befand sich ein Rucksack mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, welchen der Täter an sich nahm. Von dem bislang unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: männlich, 1,70m - 1,75m groß, schlanke Statur, dunkle Haare, welche an den Seiten abrasiert waren. Bekleidet war die Person mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Hose sowie auffälligen Turnschuhen in den Farben schwarz-weiß-rot.

Der Polizeiposten Remchingen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat oder der Person machen können, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

