POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung: Unbekannter setzt offenbar mit Feuerwerksbatterien Auto in Brand

Freudenstadt (ots) - Gelagertes Brennholz an einem Anwesen in der Freudenstädter Nordstadt hat am frühen Morgen des Neujahrstags Feuer gefangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang unbekannter männlicher Täter am Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr, das Holz an einem Anwesen in der Salenbergstraße in Brand gesetzt. Außerdem wurden offenbar durch den Tatverdächtigen ein Fenster sowie ein Dekorationsglas am ...

mehr