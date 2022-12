Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Wohnhaus: Schmuck entwendet

Eutingen im Gäu (ots)

Am Samstagabend ist ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus im nördlichen Bereich von in Eutingen im Gäu eingestiegen.

Nach jetzigem Stand hebelte der Täter in der Zeit zwischen etwa 17:55 Uhr und 18:25 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Anwesen in der Albblickstraße. Dort wurden Schränke geöffnet und durchsucht sowie Schmuck entwendet. Die Höhe des Schadens wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zur Spurensicherung war die Kriminaltechnik vor Ort.

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen oder dem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei unter dem Link https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz.

Sensibilisieren Sie Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim Hinweisbilder ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit", "Schützt Euer Eigentum") erstellt, die zum Download auf der Webseite bereitgestellt werden: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich diese Bilder herunter und teilen Sie diese über Ihre Social-Media-Kanäle (WhatsApp, Facebook, Instagram etc).

