POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand-Salmbach - Mazda kommt innerorts in Linkskurve von der Fahrbahn ab - Fahrerin schwer verletzt

Engelsbrand-Salmbach (ots)

Eine 38-jährige Frau befuhr am Dienstag um 02:46 Uhr mit einem Mazda die Pforzheimer Straße (L 562) in Salmbach von Langenbrand kommend in Richtung Engelsbrand. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug innerorts alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer, schleuderte zurück über die Fahrbahn und kam nach einem weiteren Aufprall an einer dortigen Hauswand zum Stehen. Die Fahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 15.000 Euro - es musste abgeschleppt werden. An der Mauer und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei Neuenbürg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfallhergangs, sich unter (07082) 79120 zu melden.

