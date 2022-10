Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heimsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Heimsheim am Montagmorgen hat sich eine 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Die Frau fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Heimsheimer Nordtangente in östliche Richtung. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war sie abgelenkt von der Bedienung des Fahrzeuggebläses, da ihre Windschutzscheibe offenbar beschlagen war. In der Folge kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe von Ottenbühl auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 31-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro.

Alina Di Sannio, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell