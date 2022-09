Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Firma mit hohem Diebstahlschaden

Pforzheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang noch unbekannte Täter in der Pforzheimer Nordstadt Edelmetall in hohem Wert erbeutet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Firmenräumlichkeiten in der Gustav-Noller-Straße. Dort entwendeten sie mehrere hundert Kilogramm Edelmetallgranulat. Der Diebstahlschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200.000 EUR. Die Polizei sicherte Spuren.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminaldauerdienststelle Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

