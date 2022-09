Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfallflucht mit Sachschaden: weißer Pkw gesucht

Horb am Neckar (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es in Horb-Ahldorf zu einer Unfallflucht gekommen, bei der am geschädigten Pkw ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand.

In der Nordstetter Straße wurde etwa gegen 2:15 Uhr ein parkend abgestelltes Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr offensichtlich in westlicher Richtung weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen VW Passat, neues Modell, handeln. Der Pkw müsste an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum Unfallverursacher beziehungsweise dessen Pkw werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 an das Polizeirevier Horb zu wenden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell