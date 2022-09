POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Sexuelle Belästigung: Zeugen gesucht

Wildberg (ots) - Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen zum Partyraum umgebauten Bauwagen in Wildberg eingedrungen. Nach Stand der Ermittlungen haben Unbekannte zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr am nordwestlichen Ortsrand von Effringen ein Fenster eines Bauwagens aufgehebelt. Die Täter stiegen danach in die Räumlichkeit ...

mehr