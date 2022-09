Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Rasante Fahrweise: Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Horb am Neckar (ots)

Nachdem sich am Montagabend ein 18 Jahre alter Pkw-Lenker einer polizeilichen Kontrolle entzogen hatte, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und kam letztlich an einer Mauer zum Stehen. Hierbei verursachte er Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Nach bisherigem Sachstand fiel Polizeibeamten der Mazda des 18-Jährigen kurz vor 22:00 Uhr im Bereich der Lerchenstraße auf. Als das Fahrzeug angehalten hatte und die Beamten das Gefährt sowie die Fahrtüchtigkeit des Lenkers überprüfen wollten, fuhr dieser unvermittelt mit erhöhter Geschwindigkeit los. Im Anschluss verloren die Polizeibeamten den Mazda zunächst aus den Augen, bemerkten das Fahrzeug aber wieder in der Rottweiler Straße. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer erneut, überholte verbotswidrig zwei Fahrzeuge und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Rottenburger Straße kollidierte er letztlich mit einer Mauer und einem Geländer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 5.000 Euro. An der Mauer ein Fremdschaden von etwa 500 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Den vorsorglich hinzugerufenen Rettungsdienst benötigte der Fahrer offenbar nicht. Er wurde mit jetzigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte, weil er keine Fahrerlaubnis besaß. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Sabine Maag, Pressestelle

