POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbruch in Party-Bauwagen: Lautsprecher entwendet

Mühlacker (ots) - Von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren ist am späten Samstagabend ein Jaguar-Fahrer in Mühlacker. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 24-jähriger gegen 23:50 Uhr die Pforzheimer Straße in Mühlacker befuhr, nach links in die Ötisheimer Straße einbog, danach nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pkw gegen ...

