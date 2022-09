Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Mühlacker (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren ist am späten Samstagabend ein Jaguar-Fahrer in Mühlacker.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 24-jähriger gegen 23:50 Uhr die Pforzheimer Straße in Mühlacker befuhr, nach links in die Ötisheimer Straße einbog, danach nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pkw gegen eine Mauer prallte. Der Pkw wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Beim 24-jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab ungefähr 0,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe beim Jaguar-Fahrer entnommen und der Führerschein des Autofahrers einbehalten. Am Unfallort war neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Nach der Überprüfung der amtlichen Kennzeichen des Pkw besteht der Verdacht, dass die dort aufgebrachten Plaketten gefälscht sein könnten. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.

Allgemeine Hinweise:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

