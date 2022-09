Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert unterwegs und an Unfall beteiligt

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt unter Beteiligung eines alkoholisierten VW-Fahrers gekommen.

Eine 24-jährige Mini-Fahrer war auf der Deimlingstraße in Richtung Nordstadt unterwegs. Nach Stand der Ermittlungen passierte sie gegen 5:15 Uhr bei Grünlicht die Kreuzung mit der Straße Am Waisenhausplatz/Zehnthofstraße. Im Kreuzungsbereich kam es mit einem von links kommenden VW-Fahrer zur Kollision. Im weiteren Verlauf stieß der VW noch gegen einen in der Zehnthofstraße geparkten Peugeot. Der VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Bei dem 34-jährigen VW-Fahrer nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme beim 34-Jährigen durchgeführt und sein Führerschein durch die Polizei in Verwahrung genommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Allgemeiner Hinweis:

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Michael Wenz, Pressestelle

