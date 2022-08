POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tiefenbronn (ots) - Bei einem Einbruch in einen Discountmarkt in Tiefenbronn zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter Bargeld erbeutet. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Montag, 5:45 Uhr, in das Geschäft am Ortsrand ein, in dem sie sich mittels Werkzeug Zugang verschafften. Im Innern ...

mehr