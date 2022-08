Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Tiefenbronn (ots)

Bei einem Einbruch in einen Discountmarkt in Tiefenbronn zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter Bargeld erbeutet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Montag, 5:45 Uhr, in das Geschäft am Ortsrand ein, in dem sie sich mittels Werkzeug Zugang verschafften. Im Innern des Geschäfts öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

