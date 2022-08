Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Unsachgemäße Entsorgung von Altöl

Eutingen im Gäu (ots)

Ein bislang Unbekannter hat zurückliegend durch das unsachgemäße Ablagern von Altöl eine Bodenverunreinigung auf Gemarkung Eutingen im Gäu verursacht.

Nach Stand der Ermittlungen hat der Täter Altöl, einen speziellen Ölfilter sowie mit Öl verunreinigte Papiertücher bei einem Waldparkplatz an der Kreisstraße 4709 zwischen Eutingen im Gäu und Mühlen illegal entsorgt. Die Materialien, die sich wohl zunächst in einem 10-Liter-Eimer befanden, wurden offensichtlich vom Parkplatz aus in ein Gebüsch geworfen und am Freitag, 5. August entdeckt.

Das Altöl ist bereits in das Erdreich gesickert. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bodenverunreinigung gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die mögliche Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

