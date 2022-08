Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Am frühen Mittwochabend ist es in Pforzheim in der westlichen Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt mit Messer gekommen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es im Benckiserpark gegen 18:30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 37-jährigen Mann und einer 29-jährigen Frau. Im Verlauf des Streits stach die Frau mit einem Messer dem 37-Jährigen in den Arm. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Täterin konnte in unmittelbarer Nähe des Tatorts durch Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen werden. Sie hat nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.

