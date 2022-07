Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Vergessene Pizza löst Rettungseinsatz aus

Pforzheim (ots)

Am Freitag gegen 22.20 Uhr meldete eine aufmerksame Passantin einen piepsenden Rauchmelder und Brandgeruch aus einem gekippten Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, musste die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen. In der Wohnung konnte als Ursache für die Rauchentwicklung eine Pizza im angeschalteten Ofen festgestellt werden. Die beiden erwachsenen Bewohner hatten einen "gesunden" Schlaf und wurden von den Rettungskräften geweckt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung entlüftet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Vor Ort waren die Feuerwehr Neuenbürg mit drei Fahrzeugen und 18 Mann, ein Rettungswagen und ein Funkstreifenwagen der Polizei.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

