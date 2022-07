Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Loßburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 408 zwischen Loßburg und Peterzell ereignet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr gegen 16:25 Uhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer die Landesstraße von Loßburg kommend in Richtung Peterzell. Vor ihm fuhr ein 62-jähriger Radfahrer. Auf Höhe der Kreuzung Trollenberg umfuhr der Seat-Fahrer verkehrswidrig, aus noch unbekannter Ursache, die dort befindliche Verkehrsinsel linksseitig. Gleichzeitig beabsichtigte der vorausfahrende Radfahrer die Straße über die Verkehrsinsel nach links in einen Fußweg zu verlassen. Auf der Gegenfahrspur kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Radfahrer. Der 62-Jährige stützte und verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 07441 536 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

