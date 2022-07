Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Dobel - Soko "Loipe": Ermittler suchen weitere Zeugen

Dobel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Nach dem Fund einer Frauenleiche am vergangenem Donnerstag in der Gemeinde Dobel, dauern die Ermittlungen der Sonderkommission "Loipe" weiter an.

Vergangenem Freitagmittag fand in diesem Zusammenhang in der Gemeinde eine weiträumige Tatortabsuche mit starken Kräften der Polizei statt.

Nach den bisherigen Ermittlungen, hat sich die Tat wohl in den frühen Abendstunden des 20.07.2022 ereignet. Hinweise zu einem Täter oder einer Täterin gibt es bislang nicht.

Die Ermittler bitten Personen, welche sich am Mittwochnachmittag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Gemeinde aufhielten und hierbei eventuell Foto- und Videoaufzeichnungen erstellt oder private Hausvideoüberwachungsanlagen haben, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Hierfür setzen sie sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst, unter 07231 186 4444, in Verbindung.

Nicolaus Wegele, Staatsanwaltschaft Tübingen Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell